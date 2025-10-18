若荒雄は体がボロボロになった現役晩年までひたむきに相撲を取り続けた photo by Kyodo News連載・平成の名力士列伝60：若荒雄平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、引きや叩きの決まり手が多かったもののひたむきな相撲で高い評価を受けた若荒雄を紹介する。