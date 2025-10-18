人気K‐POPガールズグループTWICEが、現地時間10月15日に米ニューヨークのブルックリン・ネイビー・ヤードで開催された「ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025」に初登場を果たし、圧倒的な美とパフォーマンスを披露した。【写真】ヴィクシーショー初参加で美しいルックを披露したTWICE（全身ショット）ステージでのおそろいファーブーツもキュートショーにはメンバーのジヒョ、ナヨン、モモ、ツウィの4人が参加。4人は