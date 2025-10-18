今日18日の近畿地方は、日中から雨の降る所があり、夜は全般に雨が降る見込みです。局地的に、雷を伴って激しく降る恐れがあるため、急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。湿気が増えて、少しムシムシする所もあるでしょう。今日18日夜は全般に雨雷を伴って激しく降る所も今日18日は、前線が日本海から南下してくる見込みです。近畿地方では、午前中は晴れ間の出る所もありますが、次第に雲が広がるでしょう。日中から雨の