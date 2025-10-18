【ロンドン１７日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１７日、ロイヤル・アルバート・ホールで３日目を迎えた。幕内・翔猿（追手風）が同・獅司（雷）を下手投げで下して、３連勝とした。現地実況ではしこ名から「フライングモンキー」と紹介されている。翔猿自身も「気に入っています。東京でも自己紹介で使っているので」と話した。残り２日へ「飛びたいが、飛んだら危ないので、盛り上がる相撲を取れ