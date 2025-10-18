鈴木淳之介が北欧の地で奮闘デンマーク1部FCコペンハーゲンの22歳日本人DF鈴木淳之介が、チームメートとの意外な“縁”を明かしている。デンマーク放送局「TV2」では、ノルウェー代表MFモハメド・エルユヌシとの出会いが「すでに知っている感覚だった」と、欧州挑戦を支える大きな助けになっていると伝えた。今夏、J1の湘南ベルマーレから渡欧した鈴木は、加入直後に負傷するも、復帰後は守備で安定感を示し、デビュー戦となっ