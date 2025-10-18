友人Aから聞いた話です。息子さんが連れてきたお嫁さんは、派手な見た目で最初は驚かされたそうです。しかし実際に付き合ってみると、地域の人から「頼りになる人」として慕われるようになり、見た目だけで判断していたことを思わず振り返ることになったのだとか。 派手な見た目に不安を覚えた初対面 お嫁さんの本当の姿に触れたことで、反省すると同時に「思い込みや先入観で人を判断してはいけない」と強く感じさせら