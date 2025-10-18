群馬県前橋市の小川晶市長（42）が17日、記者団の取材に応じ「ここで退くのではなく、掲げた公約を実現することが私に課せられた責任」として、続投を表明した。 【写真】“前橋の長澤まさみ”と呼ばれた小川晶氏 確かに似てる!? 部下の既婚男性職員と、10回以上ラブホテルで密会していた問題について、小川氏は6日の定例会見で「できるだけ早く、自分の責任の取り方についてはお伝えをしたい」とし、13日に支援者が主催した