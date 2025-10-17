日産自動車株式会社は、新型「ルークス」が2025年度グッドデザイン賞を受賞したと発表した。 エクステリアには「かどまる四角」をモチーフにした独自デザインを採用し、内装はリビングのような快適空間を演出。さらに、先進運転支援技術の搭載や使い勝手の進化も高く評価された。軽自動車の枠を超えた完成度とデザインの統一感が審査員から高く評価され、優れたプロダクトデザインとして認められた形である。 日産新