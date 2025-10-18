突然ですが、「3D」が何の略か知っていますか?知って納得！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Three Dimensions（3次元）」でした！「3D」は「Three Dimensions（3次元）」略。映画やゲームでよく聞く「3D映像」は、目の錯覚を利用して奥行きを感じさせる仕組みなんです。ちなみに、映画の世界で初めて本格的な3D上映が行われたのは1950年代のアメリカ。“飛び出す映像”に観客が驚いた時代から、今では3Dプリンターで