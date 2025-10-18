海の水はなんで内部にしみ込んでなくなってしまわないのか？その理由のひとつが、この「ガブロ」とよばれる岩石が、海洋地殻を下から支えているからなんです！海底の石は、陸上のものよりもマントルに近く、地球内部の情報をたくさんもっています。今回は「ガブロ」に注目しながら、地球のひみつに迫ります。＊本記事は、JAMSTECの研究のなかから「海底の石」に焦点をあて、『JAMSTECアーカイブス』として話題となった記事を再編