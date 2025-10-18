紀伊國屋じんぶん大賞2023大賞『布団の中から蜂起せよ』著者で、アナーカ・フェミニスト、パブリック・ヒストリアンの高島鈴さんによるシリーズ「抵抗のための一人読書会」。第1回（なぜ私たちは「対話」できなくなってしまったのだろう）から大きな反響をがありました。「イマジナリーフレンド」Qとの読書会、第2回目は「法律」をめぐる回です。どこに向かうのでしょうか？法律に疲れているQ：今日もなんだか頭を抱えているね。ど