秋葉原ワシントンホテルは、非対面セルフクロークと会員限定ラウンジを新設した。セルフクロークはダイヤル付セルフロッカーを156台設置し、壁面には富嶽三十六景をモチーフにしたデザインを取り入れた。場所は3階フロントロビー階。利用可能時間は午前5時から午後12時まで。THE FUJITA MEMBERS会員限定ラウンジは3階レストラン「ボンサルーテ・カフェ」の一部を開放し、コーヒー、紅茶、オレンジジュースを提供する。利用可能時間