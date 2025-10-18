「だるさが抜けず、日中の仕事に支障が出始めている」「加齢とともに精力減退に困っている」……なかなか相談しづらい不調が続いている男性に、市販薬に頼る前にためしてみてほしいのが、日々、あらゆる効果が“科学的”に実証されつつある「植物療法」（フィトテラピー）。「これからは、不調を自分で治していく時代」--そう語るのは、世界45の国と地域で刊行されている女性誌『ELLE』にて、「世界を変える女性100人」に選ばれた