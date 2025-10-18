観光客と比例するように、日本へ移住する中国人が年々増加している。しかし、彼らはたとえ日本で生活するようになったとしても、「中国共産党の枠組み」から外れるわけではないという。静岡大学教授の楊海英氏が解説する。（本記事は10月8日発売『中国共産党歴史を書き換える技術』（ワニブックス刊）より抜粋・編集したものです）「移住の流れ」の背後に横たわるもの中国人富裕層の「移住の流れ」は、日本側の制度的寛容さだけ