東京都板橋区の住宅街の一角に「縁切榎（えんきりえのき）」という小さな神社がある。敷地面積はわずか3坪足らずで、鳥居もお社（やしろ）も小さい。どこか頼りなげな外観だ。にもかかわらず、他人に呪いをかけられる、嫌いな相手と縁が切れるとの触れ込みでオカルト界にその名を馳せ、現に境内には誰かへの憎しみに溢れた絵馬が所狭しと奉納されている。今年創刊27年目を迎えた月刊誌「裏モノJAPAN」では、ごく普通の人々の暮らし