アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談で、「殺戮を止め、合意を結ぶ時だ」と伝えたと明らかにしました。17日に行われた会談の後、SNSに投稿しました。トランプ氏はさらに、「戦いと勇気によって境界線が引かれた。現在の位置で双方は止まるべきだ。双方に勝利を宣言させ、歴史に判断を仰ごう！」とも書き込みました。ロシアは侵攻によりウクライナの領土の一部を占領していますが、現状の境界線