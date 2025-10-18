¡ÖÆ¿Ì¾¤Î¾ðÇ®¡×¡ÎÃø¡ÏÏÂÅÄ½ã¡ÖS¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò²­ÆìÊÖ´Ô»Ë¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Û¤¦¡¢Àï¸å»Ë¤âº´Æ£±ÉºîÆâ³Õ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ò¤Ï¤°¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡×¤È¤Î´¶³´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÍè40Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢Àï¸å80Ç¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢S¥ª¥Ú¤Î¼ç¤¿¤ëÆïÅÄÕé¡Ê¤ß¤Î¤ë¡Ë¤ÈÀï¸åÀ¯¼£¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÂçÃø¤¬¸½¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¡¢Àï¸å»Ë¸¦µæ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Î¼êË¡¤äÆüµ­¡¢³Ð½ñ¡¢»ñÎÁ¤ÎÈ¯¸«¤È²òÀÏ¤¬¿Ê¤ß