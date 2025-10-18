「第七問」［著］リチャード・フラナガン一個人と家族のたどった道のりと、近現代を貫く暴力の歴史。その二つの次元を、回想録『第七問』の文章は自在に接続していく。第2次世界大戦末期に捕虜として山口県で奴隷労働をしていた父親の足跡を、2012年になって息子の「わたし」が訪ねる旅から、本書は幕を開ける。だが、その旅が過去との和解をもたらすことはない。父親が酷使されていた時期には原子爆弾が広島に投下され、無