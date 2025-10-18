【ロンドン１７日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１７日、ロイヤル・アルバート・ホールで３日目を迎えた。幕内・尊富士（伊勢ケ浜）は、同・時疾風（時津風）に上手投げで敗れた。ここまでのロンドン滞在を振り返り「硬水で炊くご飯は、日本のご飯と少し違いますね」と、カルシウムやマグネシウムの金属イオン含有量が多い硬水で炊くイギリスと、軟水で炊く日本の違いを感じているという。