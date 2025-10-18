「何が強かったのか皆様にわからない。そのあたりが、本当の強さ」。リーグ優勝の直後、藤川球児監督はこう語った。他チームが不運で調子を落としたことで、日本シリーズ出場を決めたのではない。「黄金チーム」の強さの本質に迫る。阪神タイガースの最速優勝プロ野球史上最速優勝の予兆は、開幕前からあった。熱烈な阪神ファンの松村邦洋氏が振り返る。「３月にはプレシーズン戦ながら、米メジャーのドジャースとカブスを相手に完