この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。クレジットカードは便利である反面、支払いに使ったその場では通帳の残高も財布の中のお金も減らないので、ついつい「買い物をしすぎ」てしまう場合もありますよね。ただ、何も考えずに使い続けていると