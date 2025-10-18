□の中に1つだけ漢字を入れると、ある4つの言葉が完成するこのクイズ。学力よりも、ひらめき力が大切ですよ。さて、頭をリラックスして挑戦してみてください。Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えるのに、これが結構難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「火」♡「火花」「火傷」「点火」「灯火」でした！※答えは複数ある場合があります。「灯火」は、明かりを指す言葉です。読み方