来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日に、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。４２チームがエントリーし、上位１０校が来年１月２、３日の本大会出場権を獲得する。昨年の予選会で、１０位の順天堂大と１秒差の１１位で落選したのが東京農業大だ。この年の日本選手権１万メートル３位のエースの前田和摩