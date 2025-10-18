来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日に、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われる。４２チームがエントリーし、各校最大１２人の出場者の中の上位１０人の合計タイムで争い、上位１０校が来年１月２、３日の本大会出場権を獲得する。合わせて箱根駅伝にオープン参加となる関東学生連合チームの編成も行われる。