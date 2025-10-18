ロックバンド「神聖かまってちゃん」は10月14日、公式サイトを通じて「痴漢・迷惑行為に関する対応と今後の取り組みについて」と題する文書を発表し、ネット上で注目を集めています。【写真】ライブ中に痴漢…スタッフに「SOS」を伝える新手段（実際の写真）同バンドは「私たちは、痴漢や痴漢と疑われるような行為を含む、あらゆるハラスメント行為に断固として反対します」とし、発覚した場合は「警察への通報を含む厳正な対