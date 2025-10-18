＜BMW女子選手権2日目◇17日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞上位勢のスコアがハイスピードで伸びていくのを、竹田麗央はリーダーボードで確認していた。「伸ばし合いなので、トップの選手と離れないようにしよう、と確認していました。順位は見ていなかったです」。7バーディ・1ボギーの「66」をマークし、トータル13アンダー・3位タイ。首位とは3打差につけた。〈写真〉カット軌道で完璧フェード！世界の竹田