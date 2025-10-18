元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希氏が１５日付で自身のＳＮＳを更新。１４日に行われたサッカー日本代表対ブラジル代戦で、プレゼンターを務めた姿を披露した。「キリンチャレンジカップ２０２５日本ＶＳブラジル試合前にキリンカップのプレゼンテーターを務めさせて頂きましたこのような貴重な機会を与えて頂けて心から感謝してます＃ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ＃キリンカップ２０２５」と投稿。凜