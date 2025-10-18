【ロンドン＝小沢理貴】大相撲ロンドン公演３日目の１７日、宇良が十八番（おはこ）の反り技で白星を挙げた。現地で「マジシャン」のニックネームで紹介されている人気者が、約５４００人の観客を熱狂させた。身長が自身より１９センチ高い１メートル９４の湘南乃海との一番。宇良が相手に頭をつけて肩越しの上手を許したところで、両者のまわしが緩んで「まわし待った」に。再開後、湘南乃海の脇の下をくぐり抜けて後ろに反っ