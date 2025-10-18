元プロレスラーでタレントの北斗晶が１５日付で自身のＳＮＳを更新。夫の佐々木健介と２人旅をスタートしたことを報告した。「夫婦、２人旅＃夫婦＃真珠婚＃３０周年＃２人旅」と投稿。空港でのツーショットを「じーちゃんとばーちゃんの大冒険スター」というコメントを添えて公開した。真珠婚とは結婚３０年を祝う記念日。ブログにはこの旅行の途中経過が記されており、乗換の変更が相次ぎ、ロサンゼルスで乗り換え