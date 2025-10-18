血圧は常に変化しています。例えば便秘の時にトイレでいきむと血圧は急上昇することがありますし、排尿後には血圧が少し低下する傾向があります。今回は、そのような血圧変動について解説します。○■上と下、高い低い……血圧の基本をおさらい※画像はイメージです血圧とは、血液が動脈の中を流れる際に血管の壁にかかる圧力のことです。よく「上の血圧」「下の血圧」と言いますが、専門的にはそれぞれ「収縮期血圧」「拡張期血圧