東海地方に大きな被害を出した濃尾地震。10月で発生から134年となります。風化の懸念に直面する中、地域の防災力を高めようと子どもたちが動き始めています。 【写真を見る】阪神･淡路大震災にも重なる悲惨な光景…当時の岐阜市街地は大半が焼失 全国で7200人以上が死亡した｢濃尾地震｣ 風化の懸念も“防災の担い手”に子どもたち 134年前の大地震を描いた版画。木造の建物はことごとく押しつぶされ、火の手も。 （版画記載の文