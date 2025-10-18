10年ぶりに母が住む実家に入ったら……（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）【写真】「家中ゴミまみれ」「排泄物が腐敗し…」子が言葉を失った《想像を絶するゴミ屋敷》の中身【ビフォーアフター】10年ぶりに70代の母親が1人で住む実家を訪れると、電気、水道、ガスといったライフラインがすべて止まっていた。2階に上がってみると、そこは到底、人が住めるような状態ではなかった。本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ