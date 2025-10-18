ゴルフ場でキャディとして勤務していたAさんは、最近その仕事を辞め、別の職種への転職を準備している。キャディ歴7年の経験を持つAさんは、その理由について「暴言や暴力はもちろん、性的な嫌がらせ発言に耐えられなかった」と語った。【写真】美しすぎる次世代の 美女ゴルファー12選A氏だけではない。国会の文化体育観光委員会のソン・ソル国会議員が全国サービス産業労働組合連盟と共同で行った調査によると、ゴルフ場で働くキ