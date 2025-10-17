へバーデン結節とは、人さし指から小指の第1関節が腫れたり変形したりしてしまう病気です。原因不明の病気であり、非常に恐ろしい病気といえます。 自分の手に症状が現れたときに慌てることがないよう、具体的な症状や治療方法について把握しておきたいと考えている方もいるのではないでしょうか。 そこで本記事では、へバーデン結節の症状を解説します。初期症状や原因、発症しやすい年齢なども詳しく解説するので