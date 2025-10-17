ペインクリニックでは、慢性的な痛みや神経痛を緩和するために「ブロック注射」という治療法がよく用いられます。ブロック注射とは、神経やその周囲に局所麻酔薬やステロイドを注入することで痛みの信号を遮断し、痛みを和らげる方法です。そこで、ペインクリニックで行われるブロック注射の具体的な内容やその効果、さらには知っておくべき副作用や合併症について「恵比寿いたみと内科のクリニック」の加藤類先生に解説してもらい