●海外勢が2週連続で1兆円超買い越す一方、個人と信託銀は利益確定売りに動く 東証が17日に発表した10月第2週(6日～10日)の投資部門別売買動向(現物)によると、高市早苗氏が自民党新総裁に選出されたことが好感され、日経平均株価が前週末比2319円高の4万8088円と大幅に7週続伸し史上初めて4万8000円台に浮上したこの週は、海外投資家が2週連続で買い越した。買越額は1兆0586億円と前週の1兆2398億円に続き2週連続の1兆