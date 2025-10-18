ブラックライトに照らされ、蛍光色に輝くウランガラス製のグラス緑の蛍光色に輝く食器やオブジェが、暗闇の中、鮮やかに浮かび上がる―。富山県高岡市金屋町の「ウランガラス鋳芸館」には、館長の新森慎之助さん（87）が半世紀にわたり、国内外で収集した100点以上の品々が展示されている。「オーロラ色のきらめきが美しい」と魅力を語る。（共同通信＝吉永美咲）ウランガラスは、人体に無害な量のウランを着色剤として加えて