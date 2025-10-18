パレスチナ自治区ガザ地区の和平計画をめぐり、イスラム組織ハマスは声明で、最大の争点のひとつであるハマスの武装解除に関して「検討している」と述べました。和平計画の第1段階での合意を受けて、ガザ地区では停戦が続いているものの、ハマスが拘束していた人質の遺体引き渡しをめぐり、緊張状態が続いています。和平計画の第2段階では、イスラエル軍の撤退やハマスの武装解除などを進めるとされていますが、ハマスは自らの武装