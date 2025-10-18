「折りたたみiPhone」のヒンジ部品の価格が大幅に低下したことにより、製造コストが低くなる可能性があると、アナリストのミンチー・クオ氏が報告しています。 ↑一体いくらに？（画像はiPhone Air。提供／appshunter.io／Unsplash） 同氏によれば、折りたたみiPhoneのヒンジ部品の平均販売価格は約70ドル〜80ドル（約1万1000円〜1万2000円※）になるとのこと。これは、市場で予測されていた100ドル〜120ドル（約1万5000円〜