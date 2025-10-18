姫路市西部・石倉の山あいに広がる「ザッパ村」。一見すると雑貨店やカフェが並ぶ小さな集落ですが、その背景には地域資源と人とのつながりを大切にする取り組みがあります。☆☆☆☆この「村」を率いるのは、株式会社ZAPPA代表取締役である野阪愛由さんです。始まりは2008年、自宅の一角で開いた小さな雑貨店＆カフェでした。「大雑把な性格なのでもしお店をするなら“ザッパ”にしようと高校時代から考えていたんです」と笑