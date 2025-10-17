沖縄アリーナ株式会社は、クルマとバイクの魅力を体感できる「オキナワモーターショー2025」が、2025年11月8日・9日の2日間、沖縄サントリーアリーナおよびコザ運動公園にて開催されると発表した。 同イベントは、最新車両からクラシックカー、キャンピングカーまで多彩な展示が行われるほか、D1選手によるデモ走行や登坂体験車両など迫力ある企画も用意。入場無料で、家族連れ