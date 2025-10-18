◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１７日（日本時間１８日）、３連勝で２年連続ワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。今シリーズはチームの総年俸が約３億５０００万ドル（約５３０億円）で３０球