実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #27』が10月17日に配信。「採用と人材」について議論した。【映像】成田氏が“ちゃぶ台返し”した瞬間経営者にとって人件費の高騰は悩みの種。しかも制度に守られた正社員はよほどのことがなければクビにできない。この点について、ヘッドコンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 滝村晃平氏は「なぜ辞めさせる前提な