連邦地裁に出廷するジョン・ボルトン元大統領補佐官＝17日、米メリーランド州グリーンベルト（AP＝共同）【ワシントン共同】米東部メリーランド州の連邦地裁で17日、機密情報を持ち出した罪などに問われたボルトン元大統領補佐官の罪状認否手続きがあり、ボルトン氏は無罪を主張した。米メディアは今後の審理で機密情報を取り扱う必要があるため、公判が長期化する可能性を指摘している。ボルトン氏は弁護人と共に地裁に入り、