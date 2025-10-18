三重県鳥羽市の鳥羽水族館は、飼育しているラッコのライブ中継で、飼育係の従業員の姿にモザイクをかける運用を１５日から始めた。従業員に対するカスタマーハラスメント（カスハラ）と判断される事例があったためとホームページで説明している。国内でラッコを飼育するのは鳥羽水族館のみ。メス２頭を飼育しており、ライブ中継は昨年４月から行われている。同館によると、これまでのライブ中継を通じて従業員への過度な言動