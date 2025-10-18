自民党と日本維新の会は連立政権を組むのか。首相指名選挙が迫っている（写真：アフロ）高市早苗・自民党新総裁の政治戦略はすでに破綻し、高市トレードもいったん崩壊した。次は、経済政策および財政政策、つまり、自称「サナエノミクス」と自称「“責任ある”積極財政」が破綻する番だ。2度目の「高市トレード」はないと言えるワケ先に、高市トレードについて言及しておこう。日本株は、もう上がらないだろう。日経平均株価5万円