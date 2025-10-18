北海道内ではこの週末、峠で雪が降る予報となっています。札幌市内ではタイヤ交換や冬物商戦など冬支度が進んでいます。札幌市内のタイヤ専門店です。あわただしくタイヤ交換が進められていました。この店では１日２０台から３０台交換作業をしています。（タイヤ館桑園店村田伸悟店長）「朝から閉店時間まで予約は入っている」予約は１１月下旬まで埋まっていて、ピークは１０月下旬ごろだということです。 （鷲見記者