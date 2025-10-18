お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が17日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。YouTubeチャンネルに出演しない理由を明かした。「ポリシーでやらない仕事」のトークテーマで、大悟がYouTubeに出ない話になった。これに大悟は「ワシ別に…前一回こういうので“大悟は”って言われて、何の言い訳もしてないけど、ワシ“YouTubeだから絶対出ない”じゃないねん。本当は」と明かした。そう思い