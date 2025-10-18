歌手松任谷由実（71）が17日、都内で40枚目のアルバム「Wormhole／Yumi AraI」（11月18日発売）世界最速先行試聴会に出席した。夫でプロデューサーの松任谷正隆氏（73）も出席し、1年7カ月ぶりに夫婦で公の場に姿を見せた。家庭での夫婦の様子を問われると、正隆氏から「四六時中話していますよ。朝8時から『1お茶』があって、『2お茶』が10時ぐらいからある」と日々、会話の時間を設けていると明かされた。由実も「1人の時間をつ