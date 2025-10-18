Snow Man岩本照（32）が17日、東京・港区のテレビ朝日本社で、この日放送開始の主演する同局ドラマ「恋する警護24時season」（金曜、午後11時15分）記者会見に出席した。会見には、今年も不審者が乱入。昨年は武器なしだったが、今年は鉄パイプを手にし、パワーアップ。だが、その不審者を見事なアクションで制圧して見せた。「セキュリティーが緩くないですか？」とほほ笑みながら、「不審者さんのおかげで、かっこいい動きを見せ